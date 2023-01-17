деревня Комарово, деревня Комарово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Комарово

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3548Комарово (Комаровское), сел.при рч. Шакве.151571139134Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Комаровская волость
1116. Комаровское (Комарово), с. и Гробова, деревня бывшая государственная, при речке Шак ве, дворов 87, жителей 435, волостное правление (уездный город в 15 верстах), це Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347192Комароводеревня57°31'00"57°07'00"O-40-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Комсомольское сельское поселение
57630429111д Комароводеревня
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