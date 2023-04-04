Чадвик (Чэдвик) (Дервиз) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1898
Дата смерти06.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1898
Отец: Дервиз Сергей
Мать: Дервиз (Шеннинг) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чэдвик ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чэдвик ?
Смерть
06.03.1966