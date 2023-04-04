Чадвик (Чэдвик) (Дервиз) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадвик (Чэдвик) (Дервиз) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1898

Дата смерти

06.03.1966

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1898

Отец: Дервиз Сергей

Мать: Дервиз (Шеннинг) Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чэдвик ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чэдвик ?

Смерть
06.03.1966

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