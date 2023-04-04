Дервиз (Шеннинг) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дервиз (Шеннинг) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

30.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шеннинг Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дервиз Сергей

Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: (Дервиз) Марина

Отец ребёнка: Дервиз Сергей

Рождение ребёнка
26.06.1898

Дочь: Чадвик (Чэдвик) (Дервиз) Вера

Отец ребёнка: Дервиз Сергей

Рождение ребёнка
14.12.1899

Сын: Дервиз Сергей

Отец ребёнка: Дервиз Сергей

Рождение ребёнка
1901

Сын: Дервиз Павел

Отец ребёнка: Дервиз Сергей

Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: (Дервиз) Павла

Отец ребёнка: Дервиз Сергей

Смерть
30.10.1947
Похороны
Неизвестно

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