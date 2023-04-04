Дервиз (Шеннинг) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти30.10.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шеннинг Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дервиз Сергей
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: (Дервиз) Марина
Отец ребёнка: Дервиз Сергей
Рождение ребёнка
26.06.1898
Дочь: Чадвик (Чэдвик) (Дервиз) Вера
Отец ребёнка: Дервиз Сергей
Рождение ребёнка
14.12.1899
Сын: Дервиз Сергей
Отец ребёнка: Дервиз Сергей
Рождение ребёнка
1901
Сын: Дервиз Павел
Отец ребёнка: Дервиз Сергей
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: (Дервиз) Павла
Отец ребёнка: Дервиз Сергей
Смерть
30.10.1947
Похороны
Неизвестно