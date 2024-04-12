Яровой Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровой Сергей Владимирович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

14.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1984

Отец: Яровой Владимир Андреевич

Мать: Яровая Елена Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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