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Яровой Сергей Владимирович
Яровой Сергей Владимирович
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Древо
Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
14.04.1984
Пол
Мужской
Отец
Яровой Владимир Андреевич
1963 г.р.
Мать
Яровая Елена Григорьевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1984
Отец:
Яровой Владимир Андреевич
Мать:
Яровая Елена Григорьевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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