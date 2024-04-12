Яровой Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1963
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1963
Отец: Яровой Андрей Иванович
Мать: Яровая Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.04.1984
Сын: Яровой Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Яровая Елена Григорьевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1988
Дочь: Яровая Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Яровая Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
08.04.1997
Сын: Яровой Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: Власова Лада Николаевна
Рождение ребёнка
08.10.1999
Сын: Яровой Александр Владимирович
Мать ребёнка: Власова Лада Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Лада Николаевна