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Яровой Владимир Андреевич

Место рождения

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

Дата рождения

10.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1963

Отец: Яровой Андрей Иванович

Мать: Яровая Мария Андреевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
14.04.1984

Сын: Яровой Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Яровая Елена Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1988

Дочь: Яровая Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Яровая Елена Григорьевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.04.1997

Сын: Яровой Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: Власова Лада Николаевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.10.1999

Сын: Яровой Александр Владимирович

Мать ребёнка: Власова Лада Николаевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Лада Николаевна

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