Яровая Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1984
Сын: Яровой Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Яровой Владимир Андреевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1988
Дочь: Яровая Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Яровой Владимир Андреевич
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область