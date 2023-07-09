Яровая Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1984

Сын: Яровой Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Яровой Владимир Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1988

Дочь: Яровая Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Яровой Владимир Андреевич

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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