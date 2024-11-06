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Перовский Григорий Кириллович

Место рождения

Плотниково, Аевская волость

Дата рождения

Вычислено 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894

Отец: Перовский Кирилл Михайлов

Мать: Перовская Лукерья Стратонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перовский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Перовская (Симакова) Федосья Павловна

Рождение ребёнка
10.11.1919

Дочь: Матвейчук (Перовская) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Перовская (Симакова) Федосья Павловна

Новоягодное, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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