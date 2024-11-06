Перовский Григорий Кириллович
Место рожденияПлотниково, Аевская волость
Дата рожденияВычислено 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перовский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Перовская (Симакова) Федосья Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1919
Дочь: Матвейчук (Перовская) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Перовская (Симакова) Федосья Павловна
Новоягодное, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно