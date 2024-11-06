Матвейчук (Перовская) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук (Перовская) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Новоягодное, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.11.1919

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919

Отец: Перовский Григорий Кириллович

Мать: Перовская (Симакова) Федосья Павловна

Новоягодное, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кременецкая (Матвейчук) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Матвейчук Михаил Данилович

Рождение ребёнка
19.08.1940

Дочь: Калашникова (Матвейчук) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Матвейчук Михаил Данилович

Усть-Шиш, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
1997

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