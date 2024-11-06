Матвейчук (Перовская) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1919
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кременецкая (Матвейчук) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Матвейчук Михаил Данилович
Рождение ребёнка
19.08.1940
Дочь: Калашникова (Матвейчук) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Матвейчук Михаил Данилович
Усть-Шиш, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
1997