Худяшева (Фолина) Анна Васильевна
Место рожденияКрапивинский
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1885
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1886
Сын: Худяшев Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно