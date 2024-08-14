Худяшева (Фолина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяшева (Фолина) Анна Васильевна

Место рождения

Крапивинский

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1885

Муж: скрыто настройками приватности

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1886

Сын: Худяшев Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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