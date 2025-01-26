Худяшев Прокопий Александрович 14.02.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Худяшев Прокопий Александрович

Место рождения

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1871

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
01.09.1885

Жена: Худяшева (Фолина) Анна Васильевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1886

Сын: Худяшев Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Худяшева (Фолина) Анна Васильевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.01.1906

Сын: Худяшев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Худяшева (Фолина) Анна Васильевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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