Худяшев Прокопий Александрович
Место рождения
Дата рождения14.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1871
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1885
Рождение ребёнка
23.07.1886
Сын: Худяшев Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Худяшева (Фолина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1906
Мать ребёнка: Худяшева (Фолина) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно