Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна 18.07.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1950

Отец: не указан

Мать: Ибагишева (Бубеева) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атнашев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Атнашев Михаил Зайнаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атнашев Михаил Зайнаевич

Рождение ребёнка
27.09.1980

Сын: Атнашев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Атнашев Михаил Зайнаевич

Рождение ребёнка
30.08.1986

Сын: Атнашев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Атнашев Михаил Зайнаевич

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