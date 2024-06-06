Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атнашев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Атнашев Михаил Зайнаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1980
Отец ребёнка: Атнашев Михаил Зайнаевич
Рождение ребёнка
30.08.1986
Сын: Атнашев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Атнашев Михаил Зайнаевич