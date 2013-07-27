Ибагишева (Бубеева) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1925
Дата смерти27.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1950
Дочь: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.11.1952
Сын: Ибагишев Василий Элкаевич
Отец ребёнка: Ибагишев Элкай Элкаевич
Смерть
27.07.2013