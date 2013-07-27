Ибагишева (Бубеева) Елена Алексеевна 19.07.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ибагишева (Бубеева) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1925

Дата смерти

27.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1950

Дочь: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.11.1952

Сын: Ибагишев Василий Элкаевич

Отец ребёнка: Ибагишев Элкай Элкаевич

Смерть
27.07.2013

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