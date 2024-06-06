Атнашев Михаил Зайнаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атнашев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1980
Мать ребёнка: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна
Рождение ребёнка
30.08.1986
Сын: Атнашев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна