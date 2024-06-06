Атнашев Михаил Зайнаевич 01.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Атнашев Михаил Зайнаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атнашев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна

Рождение ребёнка
27.09.1980

Сын: Атнашев Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна

Рождение ребёнка
30.08.1986

Сын: Атнашев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Атнашева (Ибагишева) Лидия (Зинаида) Афанасьевна

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