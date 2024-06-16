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Хрестина Михайловна

Место рождения

Елизаветино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.10.1814 ст.

Дата смерти

20.11.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1814 ст.

Отец: Михаил Петров

Мать: Анна Прокофьева

Елизаветино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 76 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-9LSP?i=75&wc=Q866-XRN%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377273101&cc=1921824
Бракосочетание
28.01.1838 ст.

Муж: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 579 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-F3K?i=578&wc=Q866-NQM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377908501&cc=1921824
Рождение ребёнка
06.11.1838 ст.

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 575 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-FMW?i=574&wc=Q866-NQM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377908501&cc=1921824
Рождение ребёнка
02.12.1840 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 463 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-5JZ?i=462&wc=Q866-X15%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377705401&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.06.1844 ст.

Дочь: Чванова Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
стр 538 в МК
Рождение ребёнка
15.04.1847 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1847 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Близнецы
Рождение ребёнка
14.09.1848 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1848 ст.

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1849 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС Мк сн 211 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-RN6?i=210&wc=Q866-FWS%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377585401&cc=1921824
Рождение ребёнка
08.10.1855 ст.

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 207 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-SMWG?i=206&wc=Q866-XNT%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377625001&cc=1921824
Смерть
20.11.1855 ст.
Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 229 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-91GX?i=228&wc=Q866-XNT%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377625001&cc=1921824

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