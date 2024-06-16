Хрестина Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.10.1814 ст.
Дата смерти20.11.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
12.10.1814 ст.
Отец: Михаил Петров
Мать: Анна Прокофьева
ФС МК сн 76 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-9LSP?i=75&wc=Q866-XRN%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377273101&cc=1921824
Бракосочетание
28.01.1838 ст.
Муж: Яков Алексеевич
ФС МК сн 579 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-F3K?i=578&wc=Q866-NQM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377908501&cc=1921824
Рождение ребёнка
06.11.1838 ст.
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
ФС МК сн 575 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-FMW?i=574&wc=Q866-NQM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377908501&cc=1921824
Рождение ребёнка
02.12.1840 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
ФС МК сн 463 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-5JZ?i=462&wc=Q866-X15%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377705401&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.06.1844 ст.
Дочь: Чванова Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
стр 538 в МК
Рождение ребёнка
15.04.1847 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1847 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Близнецы
Рождение ребёнка
14.09.1848 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1848 ст.
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1849 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
ФС Мк сн 211 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-RN6?i=210&wc=Q866-FWS%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377585401&cc=1921824
Рождение ребёнка
08.10.1855 ст.
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
ФС МК сн 207 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-SMWG?i=206&wc=Q866-XNT%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377625001&cc=1921824
Смерть
20.11.1855 ст.
ФС МК сн 229 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-91GX?i=228&wc=Q866-XNT%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377625001&cc=1921824