Некипелов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекипелов Иван Иванович

Некипелов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некипелов Иван Викторович

Мать: Некипелов Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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