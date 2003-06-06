Некипелов Иван Викторович
Место рождения
Дата рождения25.09.1912
Дата смерти06.06.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутаскина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна
Бракосочетание
02.05.1937
Рождение ребёнка
19.10.1937
Сын: Некипелов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1941
Дочь: Колосова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1951
Сын: Некипелов Диодор Иванович
Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна
Смерть
06.06.2003
д. Россоулиская, Кич-Городецкий район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Сараево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область