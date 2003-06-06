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Некипелов Иван Викторович

Место рождения

Россоулинская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.09.1912

Дата смерти

06.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912

Отец: Некипелов Виктор Дмитриевич

Мать: Nekipelowa Катерина Ивановна

Россоулинская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутаскина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некипелов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна

Бракосочетание
02.05.1937

Жена: Некипелов Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1937

Сын: Некипелов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна

Россоулинская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1941

Дочь: Колосова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна

Россоулинская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1951

Сын: Некипелов Диодор Иванович

Мать ребёнка: Некипелов Мария Васильевна

Россоулинская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.06.2003
д. Россоулиская, Кич-Городецкий район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Сараево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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