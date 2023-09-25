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Меньшиков Борис Давыдович

Место рождения

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1654 ст.

Дата смерти

До 1754 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654 ст.

Отец: Меньшиков Давыд Павлович

Мать: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
с. Сыра Сыринской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
1689 ст.

Сын: Меньшиков Лука Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1699 ст.

Сын: Меньшиков Филипп Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Меньшиков Григорий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1718 ст.

Сын: Меньшиков Савватий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1726 ст.

Сын: Меньшиков Фёдор Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1728 ст.

Сын: Меньшиков Василий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
6й ребёнок
Смерть
До 1754 ст.

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