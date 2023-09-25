Меньшиков Борис Давыдович
Место рождения
Дата рождения1654 ст.
Дата смертиДо 1754 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654 ст.
Отец: Меньшиков Давыд Павлович
Мать: не указана
с. Сыра Сыринской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
1689 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699 ст.
Сын: Меньшиков Филипп Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714 ст.
Сын: Меньшиков Григорий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718 ст.
Сын: Меньшиков Савватий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726 ст.
Сын: Меньшиков Фёдор Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728 ст.
Сын: Меньшиков Василий Борисович
Мать ребёнка: не указана
6й ребёнок
Смерть
До 1754 ст.