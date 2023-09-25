Меньшиков Давыд Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1634 ст.
Дата смертиДо 1734 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1634 ст.
Отец: Меньшиков Павел
Мать: не указана
с. Торговежское Сыринской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Семён Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1654 ст.
Сын: Меньшиков Борис Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
с. Сыра Сыринской волости Пермской губернии
Смерть
До 1734 ст.