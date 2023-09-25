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Меньшиков Давыд Павлович

Место рождения

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1634 ст.

Дата смерти

До 1734 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1634 ст.

Отец: Меньшиков Павел

Мать: не указана

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
с. Торговежское Сыринской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Семён Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1654 ст.

Сын: Меньшиков Борис Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
с. Сыра Сыринской волости Пермской губернии
Смерть
До 1734 ст.

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