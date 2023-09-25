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Меньшиков Василий Борисович

Место рождения

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1728 ст.

Дата смерти

1784 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.

Отец: Меньшиков Борис Давыдович

Мать: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
6й ребёнок
Бракосочетание
Около 1744 ст.

Жена: Меньшикова Васса Петровна

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Меньшиков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария (большая) Васильевна

Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Меньшиков Евсей Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Меньшиков Гаврило Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Меньшиков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария (малая) Васильевна

Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Меньшиков Иона Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1784 ст.
Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край

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