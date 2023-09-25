Меньшиков Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения1728 ст.
Дата смерти1784 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.
Отец: Меньшиков Борис Давыдович
Мать: не указана
6й ребёнок
Бракосочетание
Около 1744 ст.
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Меньшиков Борис Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария (большая) Васильевна
Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Меньшиков Евсей Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Меньшиков Гаврило Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Меньшиков Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария (малая) Васильевна
Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Меньшиков Иона Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Васса Петровна
Смерть
1784 ст.