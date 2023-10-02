Смирнов Арефий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1965
Дочь: Титова Лидия Арефьевна
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Вахрамеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Арефьевич
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Вахрамеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Арефьевич
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Вахрамеевна
Смерть
Неизвестно