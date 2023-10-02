Смирнова Анастасия Вахрамеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анастасия Вахрамеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1965

Дочь: Титова Лидия Арефьевна

Отец ребёнка: Смирнов Арефий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Арефьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор Арефьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ольга Арефьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Арефьевич

Отец ребёнка: Смирнов Арефий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Арефьевич

Отец ребёнка: Смирнов Арефий Иванович

Смерть
Неизвестно
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