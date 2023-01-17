Рязанцов Иван Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Рязанцов Сава
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Рязанцов Володимер Иванович
Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Авдотия Иванова
Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Сергеева Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанцова Анна Антонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743