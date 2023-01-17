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Рязанцов Иван Савинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Рязанцов Сава

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Рязанцов Володимер Иванович

Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотия Иванова

Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова

Рождение ребёнка
1719

Сын: Рязанцов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Сергеева Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Рязанцова Анна Антонова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Анна Антонова

Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
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