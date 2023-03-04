Рязанцова Анна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Рязанцов Володимер Иванович
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Авдотия Иванова
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Сергеева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710