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Рязанцова Анна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Рязанцов Володимер Иванович

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотия Иванова

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов

Рождение ребёнка
1719

Сын: Рязанцов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Сергеева Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Савинов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Иван Савинов

Смерть
После 1710
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