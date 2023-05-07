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Севальнев Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1955

Отец: Севальнев Борис Егорович

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1980

Сын: Севальнев Егор Александрович

Мать ребёнка: Юдакова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.09.1992

Дочь: Севальнева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Юдакова Наталья Дмитриевна

Самара, Самара, Самарская область
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