Севальнев Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1955
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1955
Отец: Севальнев Борис Егорович
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.04.1980
Сын: Севальнев Егор Александрович
Мать ребёнка: Юдакова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.09.1992
Дочь: Севальнева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Юдакова Наталья Дмитриевна
Самара, Самара, Самарская область