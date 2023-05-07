Юдакова Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1956
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956
Отец: Юдаков Дмитрий Степанович
Мать: Попова Зоя Гигорьенва
Рождение ребёнка
20.04.1980
Сын: Севальнев Егор Александрович
Отец ребёнка: Севальнев Александр Борисович
Рождение ребёнка
18.09.1992
Дочь: Севальнева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Севальнев Александр Борисович
Самара, Самара, Самарская область