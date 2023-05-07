Юдакова Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956

Отец: Юдаков Дмитрий Степанович

Мать: Попова Зоя Гигорьенва

Рождение ребёнка
20.04.1980

Сын: Севальнев Егор Александрович

Отец ребёнка: Севальнев Александр Борисович

Рождение ребёнка
18.09.1992

Дочь: Севальнева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Севальнев Александр Борисович

Самара, Самара, Самарская область
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