Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична
Место рождениягород Курск, Курская область Курский район деревня Ломанова
Дата рождения15.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913
Отец: Бредихин Илья
город Курск, Курская область Курский район деревня Ломанова
Рождение ребёнка
15.10.1940
Дочь: Маркова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Марков Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Митасов Ефим Никанорович
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Колесникова-Митасова Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Митасов Ефим Никанорович
Курская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Колесникова Митасова Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Митасов Ефим Никанорович
город Курск Курская область Курский район Рышковский сельсовет, деревня Кислино
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно