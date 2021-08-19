Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

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Место рождения

город Курск, Курская область Курский район деревня Ломанова

Дата рождения

15.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913

Отец: Бредихин Илья

Мать: Бредихина Матрёна Николаевна

город Курск, Курская область Курский район деревня Ломанова
Рождение ребёнка
15.10.1940

Дочь: Маркова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Марков Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Митасов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Митасов Ефим Никанорович

Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Колесникова-Митасова Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Митасов Ефим Никанорович

Курская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино
Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Колесникова Митасова Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Митасов Ефим Никанорович

город Курск Курская область Курский район Рышковский сельсовет, деревня Кислино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митасов Ефим Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митасов Ефим Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Дмитрий Акимович

Смерть
Неизвестно
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