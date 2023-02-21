Марков Дмитрий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Дмитрий Акимович

Марков Дмитрий Акимович

Место рождения

Курская область, Стрелецкий район, деревня Кислина

Дата рождения

1919

Дата смерти

06.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Марков Аким

Мать: не указана

Курская область, Стрелецкий район, деревня Кислина
Рождение ребёнка
15.10.1940

Дочь: Маркова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.10.1943
Ленинградская область, Мгинский район, деревня Гонтовая Липка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close