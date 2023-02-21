Марков Дмитрий Акимович
Место рожденияКурская область, Стрелецкий район, деревня Кислина
Дата рождения1919
Дата смерти06.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Марков Аким
Мать: не указана
Курская область, Стрелецкий район, деревня Кислина
Рождение ребёнка
15.10.1940
Дочь: Маркова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.10.1943
Ленинградская область, Мгинский район, деревня Гонтовая Липка