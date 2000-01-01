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Марков Аким

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Место рождения

Курская губерния, Курский уезд, Стрелецкая волость, хутор Кислина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Курский уезд, Стрелецкая волость, хутор Кислина
Рождение ребёнка
1919

Сын: Марков Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Стрелецкий район, деревня Кислина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Юрий Акимович

Мать ребёнка: Маркова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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