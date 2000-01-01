Марков Аким
Место рожденияКурская губерния, Курский уезд, Стрелецкая волость, хутор Кислина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Курский уезд, Стрелецкая волость, хутор Кислина
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Стрелецкий район, деревня Кислина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Юрий Акимович
Мать ребёнка: Маркова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно