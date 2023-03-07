Митасов Ефим Никанорович
Место рождения
Дата рождения14.10.1914
Дата смерти20.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914
Отец: Митасов Никанор
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Колесникова-Митасова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична
Курская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1979