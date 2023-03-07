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Митасов Ефим Никанорович

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Место рождения

Знаменка, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

20.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: Митасов Никанор

Мать: Митасова Евдокия Степановна

Знаменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Митасов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Колесникова-Митасова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Курская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Смерть
20.03.1979
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