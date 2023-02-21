Митасова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митасова Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Митасов Фома Никанорович

Отец ребёнка: Митасов Никанор

Курская область Обоянский район село Знаменка
Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Митасов Ефим Никанорович

Отец ребёнка: Митасов Никанор

Знаменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Митасов Ефим Никанорович

Отец ребёнка: Митасов Никанор

Курская область Обоянский район, деревня Знаменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митасов Никанор

Смерть
1950
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