Митасова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Митасов Никанор
Курская область Обоянский район село Знаменка
Рождение ребёнка
14.10.1914
Отец ребёнка: Митасов Никанор
Знаменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.10.1914
Отец ребёнка: Митасов Никанор
Курская область Обоянский район, деревня Знаменка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митасов Никанор
Смерть
1950