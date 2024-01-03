Марья Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гавриил Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Смерть
Неизвестно