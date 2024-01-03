Марья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гавриил Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Смерть
Неизвестно

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