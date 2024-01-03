Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Федор Антонов
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гавриил Федоров
Мать ребёнка: Марья Михеева
Смерть
Неизвестно