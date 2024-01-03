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Федор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Федор Антонов

Мать: Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Михеева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Марья Михеева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Марья Михеева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гавриил Федоров

Мать ребёнка: Марья Михеева

Смерть
Неизвестно

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