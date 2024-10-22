Наумова (Данилова) Евдокия Никоновна
Место рождения
Дата рождения01.08.1838 ст.
Дата смерти11.01.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1838 ст.
Отец: Данилов Никон Герасимович
Мать: Данилова Ксенья Лукична
Бракосочетание
17.07.1857 ст.
Рождение ребёнка
08.07.1859 ст.
Сын: Наумов Прокопий Александрович
Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1860 ст.
Сын: Наумов Иван Александрович
Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1864 ст.
Сын: Наумов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1867 ст.
Сын: Наумов Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1869 ст.
Дочь: Наумова Ефимия Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович
Смерть
11.01.1908 ст.