Наумова (Данилова) Евдокия Никоновна 01.08.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумова (Данилова) Евдокия Никоновна

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.08.1838 ст.

Дата смерти

11.01.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1838 ст.

Отец: Данилов Никон Герасимович

Мать: Данилова Ксенья Лукична

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.07.1857 ст.

Муж: Наумов Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1859 ст.

Сын: Наумов Прокопий Александрович

Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.08.1860 ст.

Сын: Наумов Иван Александрович

Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.01.1864 ст.

Сын: Наумов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1867 ст.

Сын: Наумов Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1869 ст.

Дочь: Наумова Ефимия Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.01.1908 ст.

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