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Наумов Прокопий Александрович

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.07.1859 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1859 ст.

Отец: Наумов Александр Иванович

Мать: Наумова Евдокия Никоновна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
27.05.1883 ст.

Жена: Наумова Устина Ефимовна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.06.1888 ст.

Сын: Наумов Прокопий Прокопьевич

Мать ребёнка: Наумова Устина Ефимовна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.

Дочь: Наумова Евлампия Прокопьевна

Мать ребёнка: Наумова Устина Ефимовна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.08.1898 ст.

Дочь: Наумова Фекла Прокопьевна

Мать ребёнка: Наумова Устина Ефимовна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1936
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