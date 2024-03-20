Наумов Прокопий Александрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1859 ст.
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1859 ст.
Бракосочетание
27.05.1883 ст.
Жена: Наумова Устина Ефимовна
Рождение ребёнка
30.06.1888 ст.
Сын: Наумов Прокопий Прокопьевич
Мать ребёнка: Наумова Устина Ефимовна
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.
Дочь: Наумова Евлампия Прокопьевна
Мать ребёнка: Наумова Устина Ефимовна
Рождение ребёнка
19.08.1898 ст.
Дочь: Наумова Фекла Прокопьевна
Мать ребёнка: Наумова Устина Ефимовна
Смерть
1936