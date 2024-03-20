Наумова (Сохачева) Устина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Сохачева) Устина Ефимовна

Место рождения

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
27.05.1883 ст.

Муж: Наумов Прокопий Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.06.1888 ст.

Сын: Наумов Прокопий Прокопьевич

Отец ребёнка: Наумов Прокопий Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.

Дочь: Наумова Евлампия Прокопьевна

Отец ребёнка: Наумов Прокопий Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.08.1898 ст.

Дочь: Наумова Фекла Прокопьевна

Отец ребёнка: Наумов Прокопий Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1945
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