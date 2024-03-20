Наумова (Сохачева) Устина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
27.05.1883 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1888 ст.
Сын: Наумов Прокопий Прокопьевич
Отец ребёнка: Наумов Прокопий Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.
Дочь: Наумова Евлампия Прокопьевна
Отец ребёнка: Наумов Прокопий Александрович
Рождение ребёнка
19.08.1898 ст.
Дочь: Наумова Фекла Прокопьевна
Отец ребёнка: Наумов Прокопий Александрович
Смерть
1945