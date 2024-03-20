Данилов Никон Герасимович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти13.11.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Данилова Степанида Никоновна
Мать ребёнка: Данилова Ксенья Лукична
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Данилова Наталья Никоновна
Мать ребёнка: Данилова Ксенья Лукична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Данилов Андреан Никонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наумова Евдокия Никоновна
Мать ребёнка: Данилова Ксенья Лукична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Анна Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Ксенья Лукична
Смерть
13.11.1866 ст.