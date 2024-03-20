Данилов Никон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Никон Герасимович

Данилов Никон Герасимович

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

13.11.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Данилов Герасим Зиновьевич

Мать: Данилова Матрона Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Данилова Степанида Никоновна

Мать ребёнка: Данилова Ксенья Лукична

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Данилова Наталья Никоновна

Мать ребёнка: Данилова Ксенья Лукична

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Данилов Андреан Никонович

Мать ребёнка: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наумова Евдокия Никоновна

Мать ребёнка: Данилова Ксенья Лукична

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Анна Абрамовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Ксенья Лукична

Смерть
13.11.1866 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close