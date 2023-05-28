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Софронов Александр

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Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.12.1945

Дата смерти

28.05.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
08.08.1968

Жена: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
08.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
28.05.2023
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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