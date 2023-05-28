Софронов Александр
Место рождения
Дата рождения07.12.1945
Дата смерти28.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1968
Рождение ребёнка
08.07.1969
Рождение ребёнка
28.02.1971
Рождение ребёнка
22.12.1977
Смерть
28.05.2023
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно