Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична

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Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.08.1948

Дата смерти

30.06.2019

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1948

Отец: Цыбин Илья Николаевич

Мать: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.1968

Муж: Софронов Александр

Рождение ребёнка
08.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софронов Александр

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софронов Александр

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софронов Александр

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
30.06.2019
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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