Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична
Место рождения
Дата рождения10.08.1948
Дата смерти30.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1948
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.1968
Муж: Софронов Александр
Рождение ребёнка
08.07.1969
Рождение ребёнка
28.02.1971
Рождение ребёнка
22.12.1977
Смерть
30.06.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно