Аксинья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Миронова
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Петр Миронов
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Миронова
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фрол Миронов
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аграфена Миронова
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марья Миронова
Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев
Смерть
Неизвестно