Аксинья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Каргин Гаврил Миронов

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Миронова

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Петр Миронов

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Миронова

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Каргин Максим Миронов

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Фрол Миронов

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аграфена Миронова

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья Миронова

Отец ребёнка: Каргин Мирон Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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