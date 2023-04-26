Каргин Мирон Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Мирон Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

21.03.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Февронья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Каргин Гаврил Миронов

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Миронова

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Петр Миронов

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Миронова

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Каргин Максим Миронов

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Фрол Миронов

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аграфена Миронова

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья Миронова

Мать ребёнка: Аксинья Федотова

Смерть
21.03.1850

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