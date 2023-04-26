Каргин Мирон Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти21.03.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Февронья
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Миронова
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Петр Миронов
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Миронова
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фрол Миронов
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аграфена Миронова
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марья Миронова
Мать ребёнка: Аксинья Федотова
Смерть
21.03.1850