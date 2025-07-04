Петров Константин Эдуардович 31.05.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Константин Эдуардович

Автор
ВП
Петрова В.

мужской, родился 31.05.1968, Украина, город Чернигов

умер 14.10.2024, Москва

Отец
Петров Эдуард Федорович19.09.1940 г.р.
Мать
Петрова Тюрина Тамара Петровна01.05.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1968

Отец: Петров Эдуард Федорович

Мать: Петрова Тюрина Тамара Петровна

Украина, город Чернигов

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Украина, Чернигов

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина, Чернигов

Рождение ребёнка
05.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.2024
Москва

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