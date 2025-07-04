Петров Константин Эдуардович
мужской, родился 31.05.1968, Украина, город Чернигов
умер 14.10.2024, Москва
ОтецПетров Эдуард Федорович19.09.1940 г.р.
МатьПетрова Тюрина Тамара Петровна01.05.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1968
Украина, город Чернигов
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Украина, Чернигов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина, Чернигов
Рождение ребёнка
05.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.10.2024
Москва