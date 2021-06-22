Петрова Тюрина Тамара Петровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1938
Дата смерти22.06.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938
Бракосочетание
08.10.1963
Рождение ребёнка
30.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Эдуард Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Эдуард Федорович
Украина, город Чернигов
Смерть
22.06.2021