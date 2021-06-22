Петрова Тюрина Тамара Петровна 01.05.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Тюрина Тамара Петровна

Место рождения

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край

Дата рождения

01.05.1938

Дата смерти

22.06.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938

Отец: Тюрин Петр Алексеевич

Мать: Тюрина Бокач Ксения Александровна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
08.10.1963

Муж: Петров Эдуард Федорович

Рождение ребёнка
30.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Эдуард Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Эдуард Федорович

Украина, город Чернигов
Смерть
22.06.2021

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