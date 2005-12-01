Петров Эдуард Федорович 19.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Эдуард Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1940

Дата смерти

01.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1940

Отец: Петров Фёдор Николаевич

Мать: Петрова Данилова Валентина Петровна

Бракосочетание
08.10.1963

Жена: Петрова Тюрина Тамара Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Тюрина Тамара Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Тюрина Тамара Петровна

Украина, город Чернигов
Смерть
01.12.2005

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