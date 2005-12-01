Петров Эдуард Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1940
Дата смерти01.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1940
Бракосочетание
08.10.1963
Рождение ребёнка
30.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Тюрина Тамара Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Тюрина Тамара Петровна
Украина, город Чернигов
Смерть
01.12.2005