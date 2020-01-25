Лагун Леонид (Лёдзя) Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун Леонид (Лёдзя) Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1935

Дата смерти

25.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1935

Отец: Лагун Демид Павлович

Мать: Лагун Акулина Тарасовна

Рождение ребёнка
08.07.1960

Дочь: Корзун Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Лагун Марионилла Анатольевна

Рождение ребёнка
31.07.1970

Сын: Лагун Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Лагун Марионилла Анатольевна

Минск, Минск
Смерть
25.01.2020
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