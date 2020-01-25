Лагун Леонид (Лёдзя) Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1935
Дата смерти25.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1935
Отец: Лагун Демид Павлович
Мать: Лагун Акулина Тарасовна
Рождение ребёнка
08.07.1960
Дочь: Корзун Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Лагун Марионилла Анатольевна
Рождение ребёнка
31.07.1970
Мать ребёнка: Лагун Марионилла Анатольевна
Минск, Минск
Смерть
25.01.2020