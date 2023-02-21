Лагун (Поваго) Акулина Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун (Поваго) Акулина Тарасовна

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Место рождения

Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь

Дата рождения

1894

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Поваго Тарас

Мать: Поваго А

Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Рождение ребёнка
?.08.1929

Сын: Лагун Владимир Демидович

Отец ребёнка: Лагун Демид Павлович

Беларусь, Минский район, деревня Козловичи
Рождение ребёнка
03.09.1935

Сын: Лагун Леонид Демидович

Отец ребёнка: Лагун Демид Павлович

Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Смерть
1996
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