Лагун (Поваго) Акулина Тарасовна
Место рожденияДеревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Дата рождения1894
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Поваго Тарас
Мать: Поваго А
Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Рождение ребёнка
?.08.1929
Отец ребёнка: Лагун Демид Павлович
Беларусь, Минский район, деревня Козловичи
Рождение ребёнка
03.09.1935
Отец ребёнка: Лагун Демид Павлович
Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Смерть
1996