Мокрополов Стефан Евфимович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
20.08.1887 ст.
Сын: Мокрополов Иван Стефанович
Мать ребёнка: Мокрополова Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мокрополов Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Мокрополова Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мокрополов Павел Стефанович
Мать ребёнка: Мокрополова Агриппина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно