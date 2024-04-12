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Мокрополов Стефан Евфимович

Место рождения

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1887 ст.

Сын: Мокрополов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Мокрополова Агриппина Николаевна

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мокрополов Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Мокрополова Агриппина Николаевна

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мокрополов Павел Стефанович

Мать ребёнка: Мокрополова Агриппина Николаевна

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрополова Агриппина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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