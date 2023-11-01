Мокрополова Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрополова Агриппина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрополов Стефан Евфимович

Рождение ребёнка
20.08.1887 ст.

Сын: Мокрополов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Мокрополов Стефан Евфимович

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мокрополов Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Мокрополов Стефан Евфимович

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мокрополов Павел Стефанович

Отец ребёнка: Мокрополов Стефан Евфимович

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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