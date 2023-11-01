Мокрополова Агриппина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1887 ст.
Сын: Мокрополов Иван Стефанович
Отец ребёнка: Мокрополов Стефан Евфимович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мокрополов Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Мокрополов Стефан Евфимович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мокрополов Павел Стефанович
Отец ребёнка: Мокрополов Стефан Евфимович
Смерть
Неизвестно