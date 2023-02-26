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Агафия Семёнова

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1879

Отец: Семён Матвеев

Мать: Евдокия Прокопиева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.05.1899

Муж: Бориснев Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1902

Дочь: (Бориснева) Анна Стефанова

Отец ребёнка: Бориснев Стефан Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Александр Стефанов

Отец ребёнка: Бориснев Стефан Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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