Агафия Семёнова
Место рождения
Дата рождения01.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1879
Отец: Семён Матвеев
Мать: Евдокия Прокопиева
Бракосочетание
31.05.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1902
Дочь: (Бориснева) Анна Стефанова
Отец ребёнка: Бориснев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Александр Стефанов
Отец ребёнка: Бориснев Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно