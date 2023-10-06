Поклонцев (Решетникова) Харьеста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклонцев (Решетникова) Харьеста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетников Александр

Мать: Решетников Надежда

Рождение ребёнка
28.04.1934

Сын: Поклонцев Сергей

Отец ребёнка: Поклонцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Поклонцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поклонцев Евгений

Отец ребёнка: Поклонцев Иван

Смерть
Неизвестно
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