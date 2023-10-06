Поклонцев (Решетникова) Харьеста
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Решетников Александр
Мать: Решетников Надежда
Рождение ребёнка
28.04.1934
Сын: Поклонцев Сергей
Отец ребёнка: Поклонцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Поклонцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поклонцев Евгений
Отец ребёнка: Поклонцев Иван
Смерть
Неизвестно