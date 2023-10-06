Поклонцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поклонцев Иван
Мать: Поклонцев Надежда
Рождение ребёнка
28.04.1934
Сын: Поклонцев Сергей
Мать ребёнка: Поклонцев Харьеста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Поклонцев Харьеста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поклонцев Евгений
Мать ребёнка: Поклонцев Харьеста
Смерть
Неизвестно